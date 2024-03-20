Пропагандист ноет, что FPV-дроны штампуют просто ради легкой наживы, а на фронте их эффективность близка к нулю.

Коррупция в российской армии очень помогает Украине выстоять в борьбе за свою независимость. Так, в рядах оккупантов разгорается новый скандал, связанный с производством FPV-дронов под названием "Судный день".

Пропагандист и "z-военкор" Романов пожаловался, что в погоне за прибылью российский производитель делает распиаренные FPV-дроны "Судный день" настолько некачественными, что их эффективность на поле боя близка к нулю.

По его словам, дроны уже длительное время штампуются для работы на одной и той же частоте. Украинские военные уже давно эту частоту выявили и обеспечили практически всю ЛБС как на участке, так и на других направлениях соответствующим РЭБом.

Как результат – подавляющее большинство запускаемых оккупантами дронов не достигает целей.

"Проблему могла бы решить смена частоты, но для поставщика это очевидно превратилось в "just a business". "Судный день" пришлось отменить, так как внезапно оказалось, что российский производитель FPV-дронов в погоне за легкой наживой делает их через ж**у", – ноет российский пропагандист.