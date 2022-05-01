Погорели на поиске "актеров": Арестович рассказал подробности задержания шпионов РФ, готовивших теракт с самолетом

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился подробностями плана вражеской ДРГ, которая собиралась сбить пассажирский самолет на территории России или Беларуси и обвинить в этом Украину.

Так, СБУ задержала российских шпионов. Один из них, Александр Тютерев, имеющий позывной "Морпех" – работник главного управления генерального штаба РФ.

Диверсанты пытались получить украинскую ПЗРК через волонтеров. И для того, чтобы войти в доверие к ним, они давали им информацию о реальном месте нахождения российских войск, но только выдавали координаты так называемых "кадыровцев".

В интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину политик рассказал, что группа искала актеров для съемки видео нападения на пост терробороны. На этом они и "погорели".

"Выяснилось, что их старший лгал начальству в Москве — они искали постановочных товарищей, чтобы изобразить нападение на пост терробороны. Потому что реально на пост терробороны нападать не хотели, это же грозит. И они хотели разыграть и снять ролик о том, что они якобы убивают и переслать начальству как отчет о проделанной работе и получить гонорары. Они искали актеров и на этом сгорели", – поделился Арестович.

Советник главы ОП добавил, что три ключевых составляющих этой истории описывают все происходящее в российской армии много лет:

"Первое – сбить пассажирский самолет. Второе – обмануть начальство. И третье – сдать "кадыровцев".

Заметим, в состав вражеской ВРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев. Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.

Напомним, россияне отказываются идти в наступление на Чернобаевку и ищут "дураков" из "ДНР". У оккупантов начинается паника от хоть одного упоминания о Чернобаевке, где Вооруженные силы Украины уже 17 раз разбили врага.

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