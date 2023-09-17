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Пограничник спас людей с острова, который затапливало после подрыва Каховской ГЭС: невероятная история

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Пограничник спас людей с острова, который затапливало после подрыва Каховской ГЭС: невероятная история

Пограничник с позывным "Док"/Фото: скриншот

Невероятная история спасения от украинского пограничника.

Пограничник с позывным "Док" рассказал, как вместе с побратымами спасал группу людей на левом берегу Днепра, в районе поселка Кардашинка, с острова, к которому поступала вода после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Видео опубликовала пресс-служба МВД Украины.

Так, после подрыва оккупантами Каховской ГЭС от командира "Док" получил информацию, что на левобережье Херсонщины на маленьком островке, который всех сторон окружен водой, находится группа из около 30 человек.

Рискуя жизнью, пограничники под управлением аэроразведки отправились под вражеские пули и начали эвакуацию.

"Работали молниеносно. Тот день был насыщен адреналином и желанием помочь людям, нашим людям...", – вспоминает "Док".

По его словам, операция по спасению готовилась "на колесах" в течение часа.

"Уже все были в пути и решали, как будем это делать. Надо было делать все быстро и осторожно. Справились, вывезли людей", – рассказал пограничник подробности.

Напомним, Андрей Ермак намекнул на деоккупацию Клищиевки.

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Просмотры
107
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