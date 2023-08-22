Пограничник стал дезертиром и перешел на сторону России: он воевал против ВСУ и попал в плен (фото)

Предателю грозит пожизненное лишение свободы.
В Донецкой области ВСУ задержали бывшего пограничника, который в начале полномасштабной войны России против Украины стал дезертиром, присоединился к оккупантам и воевал против ВСУ.
Об этом сообщили в ГБР.
По данным следствия, в начале марта 2022 года пограничник стал дезертиром и скрывался на оккупированных территориях Мариупольского района Донецкой области.
Впоследствии он добровольно обратился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР", чтобы воевать против Украины.
"Захватчики назначили его на должность в одно из подразделений. С января 2023 года фигурант с оружием дежурил на блокпосте временно оккупированной территории Волновахского района, принимал непосредственное участие в военных действиях", — говорится в сообщении.
В июне 2023 года изменник попал в плен ВСУ вблизи Нескучного Донецкой области. Следствие установило, что у бывшего пограничника есть гражданство России, полученное им, находясь там на заработках несколько лет назад.
Бывший правоохранитель подозревается в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Херсонской области срочник Нацгвардии стал дезертиром и перешел на сторону России.
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