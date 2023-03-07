Пограничники и нацгвардейцы уничтожили очередную группу "вагнеровцев" в Бахмуте (видео)

В Бахмуте Донецкой области украинские пограничники и бойцы Нацгвардии уничтожили группу наемников ППК "Вагнер". Защитники ликвидировали не менее семи оккупантов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.

Группа боевиков "Вагнер" пыталась атаковать один из опорных пунктов украинских защитников. Военные остановили штурм оккупантов в ближнем бою.

Утратив часть своих сил российские оккупанты начали отходить. Нацгвардейцы с помощью дрона выследили беглецов, а пограничники-минометчики метким огнем уничтожили по меньшей мере семь захватчиков.

Напомним, в ВСУ рассказали, что в украинский плен возле Бахмута попадают два-три оккупанта в сутки.

Также стало известно, что украинского пленного военнослужащего, которого россияне убили из-за лозунга "Слава Украине!", узнала его сестра.

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