Пограничники из дрона уничтожили блиндаж и технику россиян: момент попал на видео

Украинские пограничники уничтожили блиндаж и авто окупантов с помощью боевого дрона. Момент попал на видео.

Удачным вылетом закончился очередной полет ударного беспилотника украинских пограничников на Купянском направлении. Бойцы бригады "Стальная граница" сбросили 3 боеприпаса точно на позиции российских захватчиков.

Соответствующее видео показали в ГПСУ.

По данным ВСУ, в результате поражения сгорел вражеский блиндаж, а также внедорожник оккупантов.

"Так закончился еще один удачный вылет ударного дрона аэроразведчиков бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Купянском направлении. На головы оккупантов пограничники сбросили 3 боеприпаса, которые сожгли вражеский блиндаж и внедорожник", — подписали видео пограничники.

Защитники из дрона сожгли вражеский блиндаж и транспорт: видео

Это уже не первый удачный полет боевых дронов пограничников, активно помогающих сухопутным подразделениям ВСУ уничтожать живую силу и технику врага.

Напомним, ранее украинские охранники границы подняли сине-желтое знамя прямо под носом россиян — на пункте пропуска "Бударки" на Харьковщине, который не работает с 24 февраля 2022 года.

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