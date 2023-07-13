Пограничники из минометов уничтожили группу оккупантов на марше возле Бахмута (видео)

В результате точного удара были уничтожены по меньшей мере 3 оккупанта, а еще 4 ранены.

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении усиливают огневое влияние на позиции оккупантов.

Так, Госпогранслужба опубликовала видео, как была уничтожена группа оккупантов, направлявшихся на ротацию.

Отмечается, что пограничная аэроразведка обнаружила движение оккупантов в лесополосе. Вражеские пехотинцы пытались скрытно зайти на позиции для смены. Однако их намерение было разоблачено и скорректирован на указанный маршрут удар минометных расчетов пограничного подразделения.

Пограничники-минометчики ударили точно – были уничтожены по меньшей мере 3 оккупанта, а еще 4 ранены.

В связи с потерями живой силы ротацию захватчикам пришлось перенести.