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Пограничники из минометов уничтожили группу оккупантов на марше возле Бахмута (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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1625
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Пограничники из минометов уничтожили группу оккупантов на марше возле Бахмута (видео)

Фото: http://dpsu.gov.ua/

В результате точного удара были уничтожены по меньшей мере 3 оккупанта, а еще 4 ранены.

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении усиливают огневое влияние на позиции оккупантов.

Так, Госпогранслужба опубликовала видео, как была уничтожена группа оккупантов, направлявшихся на ротацию.

Отмечается, что пограничная аэроразведка обнаружила движение оккупантов в лесополосе. Вражеские пехотинцы пытались скрытно зайти на позиции для смены. Однако их намерение было разоблачено и скорректирован на указанный маршрут удар минометных расчетов пограничного подразделения.

Пограничники-минометчики ударили точно – были уничтожены по меньшей мере 3 оккупанта, а еще 4 ранены.

В связи с потерями живой силы ротацию захватчикам пришлось перенести.

Минометчики "накрыли" группу окупантов на марше

Минометчики "накрыли" группу окупантов на марше

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ имеют продвижение в районе Бахмута.

Также мы рассказывали историю 26-летнего защитника Бахмута, который тяжело раненный полз к своим по заминированному полю.

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Дата публикации
Просмотры
1625
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