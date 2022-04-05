Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пограничники из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник, осуществлявший воздушную разведку

Дата публикации
Просмотры
2121
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пограничники из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник, осуществлявший воздушную разведку

Государственная пограничная служба Украины

Скорее всего, это был беспилотник "Орлан-10", производимый только в России.

В Донецкой области пограничники Краматорского отряда сбили вражеский беспилотник, осуществлявший разведку с воздуха. Скорее всего, это был беспилотник "Орлан", производимый только в России.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня (5 апреля – ред. ) в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БпЛА. Пограничники сбили его со стрелкового оружия. Вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что на севере Полтавской области силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты две вражеские ракеты.

Читайте также:

Следующая публикация