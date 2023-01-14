Пограничники ликвидировали группу штурмовиков ЧВК "Вагнера" в окрестностях Бахмута, остальные сбежали

Пограничники, защищающие Бахмут, в пятницу, 13 января, ликвидировали штурмовиков "Вагнера", пытавшихся атаковать один из опорных пунктов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"Войска российских захватчиков не оставляют попыток прорваться к окрестностям города-крепости Бахмут. Вчера вражеское подразделение штурмовиков ПВК пыталось атаковать один из пограничных опорных пунктов. Защитники вовремя обнаружили противника и атаковали огнем.

В результате пограничники уничтожили штурмовую группу, а остальные "вагнеровцы" скрылись, оставив четырех своих собратьев.

Напомним, Соледар – эпицентр боев в Донецкой области. Оккупанты штурмуют город и пытаются оттеснить вооруженные силы Украины с его окрестностей и прорваться в Бахмут.

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