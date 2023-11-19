Пограничники ликвидировали опорный пункт оккупантов на Купянском направлении: видео

На опубликованных кадрах виден точный удар по месту, где российские солдаты сооружали свои укрепления.

В Сети появилось видео ликвидации опорного пункта, который российские оккупанты активно обустраивали на Купянском направлении.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Госпогранслужбы.

Захватчиков, пытавшихся закрепиться на позиции, обнаружили пограничники Гвардии наступления бригады "Стальная граница", после чего отправили их занимать ряды на "концерт Кобзона".

На опубликованных кадрах виден точный удар по месту, где российские солдаты сооружали свои укрепления.

Пограничники ликвидировали опорный пункт окупантов на Купянском направлении

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Ранее спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что российские войска активизировались на Купянском направлении и перегруппировываются. Однако из-за плохой погоды врагу сейчас сложно использовать военную технику.

Напомним, 11 ноября появилось видео, как пограничники подняли находящийся в серой зоне сине-желтый флаг в населенном пункте Тополя на Харьковщине.

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