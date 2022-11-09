Пограничники ликвидировали танк оккупантов на востоке Украины (видео)

Армия врага продолжает нести потери в войне против Украины.

Украинские пограничники с помощью артиллерии уничтожили танк оккупантов на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"Восточный фронт. Пограничная аэроразведка определяет враждебные позиции и корректирует огонь артиллерии. Как результат – минус российский танк и боекомплект. Нам нравы, как оно горит, решить решить", – говорится в сообщении.

Ситуация на востоке

Силы обороны Украины активизировали контрнаступательные действия на Кременском направлении и продвигаются в сторону Сватового в Луганской области. Ранее ВСУ атаковали Новоселовское и продвинулись вглубь оккупированной территории и атаковали Куземовку, в 13 км от Сватового.

.На Луганщине российская армия пытается вернуть под свой контроль Белогоровку. Поселок выступает для оккупантов своеобразным плацдармом. Белогоровка практически разрушена россиянами, населенный пункт постоянно обстреливают, даже из авиации.

Самым горячим участком фронта на Донетчине остается линия Бахмут-Авдеевка-Угледар. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что битва за Бахмут побила рекорд по продолжительности и жестокости боев.