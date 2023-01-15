Пограничники метко разбили скрывавшуюся в окопах колонну оккупантов под Соледаром (видео)

Украинские пограничники разбили оккупантоа под Соледаром в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГНСУ.

"На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях", — говорится в сообщении.

Военные также отметили, что ВСУ отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона.

"Также по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ", — добавили пограничники.

Бои за Соледар

В Донецкой ОВА рассказали, что Соледар находится под контролем украинских военных. Впрочем, там идут и городские бои, и за пределами города, потому что враг пытается продвинуться несколькими направлениями, и несет огромные потери.

Представитель Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что ситуация в Соледаре остается сложной, однако в Москве уже поняли, что российские войска понесли очень большие потери ради небольшого успеха.

Основные бои сейчас сместились в район трассы со стороны Соледара, ведущей в Бахмут. Именно она стратегическая и именно ее оккупанты пытаются взять под контроль, чтобы перерезать сообщения и поставки для наших войск.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "захвата Соледара", чтобы отличить своих боевиков от других захватчиков и поднять собственный авторитет.

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