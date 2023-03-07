Пограничники-минометчики показали, как взорвали вражеский блиндаж с оккупантами (видео)

Украинские пограничники-минометчики показали видео, как уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами.

В Луганской области защитники из минометов накрыли вражеские позиции.

Соответствующее видео было показано в Государственной пограничной службе Украины.

"В Луганской области наши операторы БПЛА выследили позиции противника, а пограничники-минометчики накрыли их огнем. От взрыва загорелся пожар, уничтоживший вражеский блиндаж с тремя захватчиками", — написали пограничники.

Напомним, ранее появилось видео, как в Бахмуте Донецкой области украинские пограничники и бойцы Нацгвардии уничтожили группу наемников ППК "Вагнер". Защитники ликвидировали не менее семи оккупантов.

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