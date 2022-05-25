После возвращения настоящего автора фразы с направлением корабля стали известны новые подробности захвата Змеиного

Удалось освободить из русского плена пограничника с острова Змеиный настоящего автора теперь известной во всем мире фразы о русском корабле.

Чтобы сохранить защитнику жизнь, переговорщики устроили специальную информационную операцию, ведь взбешенные рашисты искали среди пленных именно того, чьи слова стали пророческими для флагмана вражеского флота, крейсера «Москва», говорится в ТСН.

Кроме защитников острова Змеиный, в десятках километров, на материковой части Украины, угрозы рашистов в радиоперехвате хорошо слышала Наталья. В тот день сержант пограничного отряда как раз являлся очередной радиосвязью. Не только слышала, но и сделала запись диалога, фраза которого стала символом сопротивления украинского народа.

«Наш военнослужащий пограничной службы ответил, куда должен идти российский корабль. Я узнала его. Это был наш пограничник, с которым я очень долго знакома», — говорит мастер сержантка ГНСУ Наталья.

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Все слышали угрозы рашистов и тот же ответ ставшего пророческим бойца. Но мало кто знал: между этими двумя фразами – на самом деле прошло почти 12 часов. Именно столько времени россияне пытались склонить к измене наших защитников. Все началось еще утром, когда вражеский крейсер подошел к Змеиному, а по всему известному направлению наш боец его направил уже после обеда. Стали доступны фрагмент того радиоразговора: рашисты обещают "золотые горы" за измену. «У вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь на гражданке или продлить службу в ведомых силах РФ с перспективой карьерного роста, заработной платой, решить жилищные проблемы, получить хорошую военную пенсию на старости. Примите правильное решение», — звучало в радиоэфире.

Пограничники умышленно тянули время – отвлекали на себя внимание вражеского флота. Чтобы дать время подготовиться нашим вооруженным силам на побережье. А потом страж и сказал известное: «Русский военный корабль – иди на**й».

Разъяренные россияне начали "гладить" остров из корабельных пушек и штурмовой авиации. Большую часть боекомплекта потратили, так что им пришлось возвращаться за снарядами в Крым. «Очень переживали за наших пограничников с острова Змеиный. Хотелось их поддержать, поддерживала их через средства связи. Фиксировали всю информацию, которая передавалась и слышно по радиосредам», — добавляет Наталья

После очередной атаки защитников острова решисты взяли в плен. Руководитель пограничного заставы, плененный вместе с подчиненными, рассказывает, что россияне сразу начали искать автора фразы о российском корабле. Если бы нашли- это стоило бы ему жизнь, пришлось прибегнуть к уловкам. «Была проведена информационная операция для того, чтобы прикрыть пограничника в плену и обратить внимание врага на другое лицо, уже находившееся на Родине», — рассказывает начальник пограничной заставы о.Змеиный Богдан Гоцкий.

Автор пророческой фразы о российском корабле уже дома, однако его имя до сих пор не разглашают, чтобы не навредить родственникам — некоторые из них находятся под оккупацией. Тем временем идет борьба за освобождение других пограничников Змеиного.

«Надеюсь на скорейшее их возвращение на Родину в свои семьи, в близкие, чтобы это напряжение снялось с плеч родных и все они увиделись. Семьям хотел бы пожелать терпения», — говорит Гоцкий.

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