Пограничники обнаружили российский схрон с боеприпасами на Харьковщине: что в нем обнаружили (фото)

В тайнике находились 13 снарядов в САУ, боеприпасы к танку, а также реактивный снаряд.

Украинские пограничники на деоккупированной территории Харьковщины обнаружили схрон с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, вражеский состав БК обнаружили на деоккупированной территории Харьковщины бойцы Краматорского отряда. В тайнике находилось 13 снарядов в САУ, боеприпасы к танку, а также реактивный снаряд калибра 220 мм для РСЗО БМ-27 "Ураган".

"Обнаруженные боеприпасы переданы одной из бригад Сил обороны Украины для "возвращения" предыдущим владельцам", — подчеркнули в ГНСУ.

Напомним, что СБУ устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в РФ.

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