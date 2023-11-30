Пограничники обнаружили российский схрон с боеприпасами на Харьковщине: что в нем обнаружили (фото)

В тайнике находились 13 снарядов в САУ, боеприпасы к танку, а также реактивный снаряд.
Украинские пограничники на деоккупированной территории Харьковщины обнаружили схрон с боеприпасами российских оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается, вражеский состав БК обнаружили на деоккупированной территории Харьковщины бойцы Краматорского отряда. В тайнике находилось 13 снарядов в САУ, боеприпасы к танку, а также реактивный снаряд калибра 220 мм для РСЗО БМ-27 "Ураган".
"Обнаруженные боеприпасы переданы одной из бригад Сил обороны Украины для "возвращения" предыдущим владельцам", — подчеркнули в ГНСУ.
Напомним, что СБУ устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в РФ.
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