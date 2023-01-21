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Пограничники отбили штурм оккупантов на Бахмутском направлении: девять захватчиков уничтожено, еще 17 — ранены

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Пограничники отбили штурм оккупантов на Бахмутском направлении: девять захватчиков уничтожено, еще 17 — ранены

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Подразделение Госпогранслужбы выдержало удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановило продвижение штурмовиков.

Украинские пограничники отразили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

"Пограничники обезвредили 26 оккупантов на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.

В частности, вчера утром российские оккупанты попытались прорвать рубеж обороны, который удерживает одно из подразделений Госпогранслужбы.

"Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков", — говорится в сообщении.

Также с помощью артиллерии и минометов защитники границы вели бой с пехотой противника.

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"Враг потерпел поражение и отошел с потерями: девять убитых, и ориентировочно 17 раненых", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе сообщили, что российские оккупанты наступают на трех направлениях и наращивают интенсивность применения авиации.

Враг кроет артой своих за неудачные штурмы: уникальные кадры и показания из Бахмута

Враг кроет артой своих за неудачные штурмы: уникальные кадры и показания из Бахмута

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Дата публикации
Просмотры
1057
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