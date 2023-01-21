Пограничники отбили штурм оккупантов на Бахмутском направлении: девять захватчиков уничтожено, еще 17 — ранены

Подразделение Госпогранслужбы выдержало удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановило продвижение штурмовиков.
Украинские пограничники отразили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы.
"Пограничники обезвредили 26 оккупантов на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.
В частности, вчера утром российские оккупанты попытались прорвать рубеж обороны, который удерживает одно из подразделений Госпогранслужбы.
"Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков", — говорится в сообщении.
Также с помощью артиллерии и минометов защитники границы вели бой с пехотой противника.
"Враг потерпел поражение и отошел с потерями: девять убитых, и ориентировочно 17 раненых", — говорится в сообщении.
Напомним, в Генштабе сообщили, что российские оккупанты наступают на трех направлениях и наращивают интенсивность применения авиации.
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