Пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом и взяли в плен "вагнеровца" (видео)

В ходе атаки также было ликвидировано 10 окупантов.

Под Бахмутом на Донетчине пограничники отбили атаку российской армии, уничтожили 10 оккупантов и взяли в плен наемника ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Пограничники отбили вражескую атаку на опорный пункт под Бахмутом. В результате уничтожили 10 оккупантов, и одного "вагнеровца" взяли в плен", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ уничтожили в Бахмуте наемника ЧВК "Вагнер", сидевшего в тюрьме за многочисленные преступления.

Читайте также: