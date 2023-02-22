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Пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом и взяли в плен "вагнеровца" (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2634
Время на прочтение
1 мин
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Пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом и взяли в плен "вагнеровца" (видео)

Фото: Associated Press

В ходе атаки также было ликвидировано 10 окупантов.

Под Бахмутом на Донетчине пограничники отбили атаку российской армии, уничтожили 10 оккупантов и взяли в плен наемника ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Пограничники отбили вражескую атаку на опорный пункт под Бахмутом. В результате уничтожили 10 оккупантов, и одного "вагнеровца" взяли в плен", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ уничтожили в Бахмуте наемника ЧВК "Вагнер", сидевшего в тюрьме за многочисленные преступления.

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Дата публикации
Просмотры
2634
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