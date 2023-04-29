Пограничники отразили две попытки штурма российских окупантов в Бахмуте

Украинские пограничники отразили две попытки штурма российских оккупантов в Бахмуте.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений сдержали две попытки прорыва штурмовых групп захватчиков через рубеж обороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеской артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГНСУ ответили сосредоточенным огнем.

"Стрелецкие стычки происходили на сверхкоротких дистанциях. Наши воины "разобрались" с атакующими с помощью стрелкового оружия и ручных гранат. Наступление отразили, потери живой силы оккупантов уточняются", — добавили в ГНСУ.

Напомним, на Бахмутском направлении военным ВСУ удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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