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Пограничники отразили две попытки штурма российских окупантов в Бахмуте

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Пограничники отразили две попытки штурма российских окупантов в Бахмуте

Вражеской артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГНСУ ответили сосредоточенным огнем / Фото: Госпогранслужба Украины

Наступление отразили, потери живой силы окупантов уточняются.

Украинские пограничники отразили две попытки штурма российских оккупантов в Бахмуте.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений сдержали две попытки прорыва штурмовых групп захватчиков через рубеж обороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеской артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГНСУ ответили сосредоточенным огнем.

"Стрелецкие стычки происходили на сверхкоротких дистанциях. Наши воины "разобрались" с атакующими с помощью стрелкового оружия и ручных гранат. Наступление отразили, потери живой силы оккупантов уточняются", — добавили в ГНСУ.

Напомним, на Бахмутском направлении военным ВСУ удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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Дата публикации
Просмотры
222
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