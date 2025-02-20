Пограничники отреагировали на заявление Путина о российском "наступлении" на Сумщину

ГПСУ не зафиксировала массированную попытку вторжения российской армии в Сумскую область.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг заявление лидера РФ Владимира Путина о якобы наступлении российских войск из Курской области на Сумщину.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Представитель ГПСУ отметил, что пограничники не зафиксировали массированной попытки вторжения российской армии в этот регион.

"В частности на тех отрезках, где находятся пограничные подразделения, не было ни попыток захода, ни диверсионно-разведывательных групп, ни больших сил врага", — отметил Демченко.

Он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской, Сумской и Черниговской областей из различных видов вооружения.

Напомним, ранее руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко прокомментировал заявление Путина. Он заявил, что была попытка захождения российской ВРГ на территорию Украины. Однако ДРГ удалось уничтожить.

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