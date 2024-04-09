Пограничники подбили кассетную авиабомбу РФ в Донецкой области (видео)

Зенитчики попали в бомбу весом в 250 кг.

В Донецкой области украинские пограничники-зенитчики подбили российскую авиационную кассетную бомбу весом 250 кг.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники-зенитчики бригады Гвардии наступления "Месть" попали в российскую авиационную кассетную бомбу на четверть тонны.

Расчет ЗУ-32-2 задел крылья этой "РБК-250", и она упала, не сдетонировав. Уже после осмотра саперы взорвали бомбу, ведь она все равно представляла опасность.

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К слову, в ночь на 9 апреля российские войска ударили по Украине ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили все 20 выпущенных врагом беспилотников в пределах семи областей. Обломки дронов нанесли разрушения.

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