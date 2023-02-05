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Пограничники подбили разведывательный беспилотник оккупантов (фото)

Пограничники подбили разведывательный беспилотник оккупантов (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
590
Время на прочтение
1 мин
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Пограничники подбили разведывательный беспилотник оккупантов (фото)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Вражеский БПЛА осуществлял воздушную разведку.

Украинские пограничники подбили беспилотник оккупантов-артиллеристов в Донецкой области из стрелкового и группового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по нашим силам. Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия. С потерей аэроразведки точность вражеского обстрела снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось", — говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 5 февраля Россия потеряла в войне против Украины уже около 131 290 солдат. Украинские военные также продолжают уничтожать военную технику россиян, так, за период полномасштабного вторжения, оккупанты потеряли более 3 тыс. танков и почти 300 вертолетов.

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Дата публикации
Просмотры
590
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