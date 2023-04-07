Пограничники показали, как гатят по россиянам возле Купянска (видео)

Украинские пограничники вместе с артиллеристами ударили по россиянам на Купянском направлении. В ГНСУ показали, как это было.

Государственная пограничная служба показала, как пограничники совместно с артиллерийским подразделением ВСУ уничтожили российских захватчиков на Купянском направлении.

Соответствующее видео обнародовала прессслужба ГНСУ.

"На днях на Купянском направлении, благодаря слаженным действиям пилотов боевых дронов ГНСУ с артиллерийским подразделением ВСУ, по враждебным целям была отправлена очередная порция "подарков", — говорится в сообщении.

Защитники добавили, что было поражено расположение врага с составом боекомплекта, живая сила противника с потерями и грузовик Урал.

Напомним, российские войска за последний месяц вывели танки, артиллерию и другую технику из баз на севере временно оккупированного Крыма.

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