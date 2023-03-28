Пограничники показали, как уничтожили тайник "вагнеровцев" в Бахмуте: видео

Защитники показали, как уничтожили тайник россиян во время ожесточенных боев в Бахмуте.

Украинские пограничники обезвредили тайник "вагеровцев" в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пограничники Луганского отряда вместе с другими военными во время ближнего боя в одном из кварталов Бахмута уничтожили тайник "вагнеровцев". Из нее оккупанты вели прицельный огонь по позициям ВСУ.

Бойцы выстрелами из ручных гранатометов ликвидировали здание, которое использовали боевики "Вагнера".

Напомним, в ночь на 28 марта российские оккупанты выпустили по Украине 15 беспилотников. К счастью, 14 из них уничтожили защитники. Пограничники на Черниговщине показали, как это происходило.

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