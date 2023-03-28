Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пограничники показали, как уничтожили тайник "вагнеровцев" в Бахмуте: видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2317
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пограничники показали, как уничтожили тайник "вагнеровцев" в Бахмуте: видео

Фото: Associated Press

Защитники показали, как уничтожили тайник россиян во время ожесточенных боев в Бахмуте.

Украинские пограничники обезвредили тайник "вагеровцев" в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пограничники Луганского отряда вместе с другими военными во время ближнего боя в одном из кварталов Бахмута уничтожили тайник "вагнеровцев". Из нее оккупанты вели прицельный огонь по позициям ВСУ.

Бойцы выстрелами из ручных гранатометов ликвидировали здание, которое использовали боевики "Вагнера".

Напомним, в ночь на 28 марта российские оккупанты выпустили по Украине 15 беспилотников. К счастью, 14 из них уничтожили защитники. Пограничники на Черниговщине показали, как это происходило.

Читайте также:

Сырский прокомментировал бои на фронте - бойцы же показали кадры из Бахмута

Сырский прокомментировал бои на фронте - бойцы же показали кадры из Бахмута

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2317
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация