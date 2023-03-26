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Пограничники показали, как в Бахмуте уничтожили группу "вагнеровцев", скрывавшихся в гаражах (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1435
Время на прочтение
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Пограничники показали, как в Бахмуте уничтожили группу "вагнеровцев", скрывавшихся в гаражах (видео)

В результате пограничники уничтожили не менее 15 вражеских наемников.

Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили по меньшей мере 15 штурмовиков ЧВК "Вагнер".

Об этом информирует Госпогранслужба.

Аэроразведка пограничников зафиксировала в городе скопление штурмовиков-"вагнеровцев". Проследив за уходом одной из групп, бойцы установили, что противник сосредотачивается в гаражном массиве.

В результате минометных обстрелов очаг окупантов был рассеян. В результате пограничники уничтожили не менее 15 наемников.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ситуация в Бахмуте сложная, однако ее удалось стабилизировать.

По информации аналитиков ISW, ВСУ отразили часть трассы Е40, что севернее Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
1435
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