Пограничники показали, как в Бахмуте уничтожили группу "вагнеровцев", скрывавшихся в гаражах (видео)

В результате пограничники уничтожили не менее 15 вражеских наемников.

Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили по меньшей мере 15 штурмовиков ЧВК "Вагнер".

Об этом информирует Госпогранслужба.

Аэроразведка пограничников зафиксировала в городе скопление штурмовиков-"вагнеровцев". Проследив за уходом одной из групп, бойцы установили, что противник сосредотачивается в гаражном массиве.

В результате минометных обстрелов очаг окупантов был рассеян. В результате пограничники уничтожили не менее 15 наемников.