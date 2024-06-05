Пограничники показали, как взяли в плен россиянина, которого оккупанты покинули в Волчанске: видео

Пограничники взяли в плен раненого оккупанта, ожидавшего эвакуации 21 день.
Во время штурмовых действий в Волчанске Харьковской области пограничники "Стальной границы" взяли в плен раненого российского оккупанта. Пленный, 34-летний уроженец Тверской области РФ, служил в должности стрелка.
Видео взятия в плен россиянина показала Госпогранслужба.
По словам пленника, основной мотивацией воевать в Украине был заработок. Подразделение, в котором служил россиянин, пересекло украинскую границу 10 мая в Харьковской области. 12 мая он получил ранение от сброса с дрона и был оставлен в одном из зданий Волчанска. Оккупант ждал эвакуации в течение 21 дня, прежде чем попал в плен.
Во время штурмовых действий в Волчанске пограничники также отразили 4 вражеских огневых позиции и уничтожили 6 захватчиков.
Напомним, в проекте "Хочу жить" показали фото нацгвардейца Романа Горилика, который провел в российском плену два года.
Читайте также:
- Крик души из российской тюрьмы: пленный обратился к Зеленскому и всей Украине (видео)
- Оккупанты издевались над пленными бойцами ВСУ, имитируя расстрел: появилась реакция Украины
- "Мы так рады украинский язык слышать": как происходил обмен пленными, эксклюзивный репортаж ТСН