Пограничники показали, как взяли в плен россиянина, которого оккупанты покинули в Волчанске: видео

Пограничники взяли в плен раненого оккупанта, ожидавшего эвакуации 21 день.

Во время штурмовых действий в Волчанске Харьковской области пограничники "Стальной границы" взяли в плен раненого российского оккупанта. Пленный, 34-летний уроженец Тверской области РФ, служил в должности стрелка.

Видео взятия в плен россиянина показала Госпогранслужба.

По словам пленника, основной мотивацией воевать в Украине был заработок. Подразделение, в котором служил россиянин, пересекло украинскую границу 10 мая в Харьковской области. 12 мая он получил ранение от сброса с дрона и был оставлен в одном из зданий Волчанска. Оккупант ждал эвакуации в течение 21 дня, прежде чем попал в плен.

Во время штурмовых действий в Волчанске пограничники также отразили 4 вражеских огневых позиции и уничтожили 6 захватчиков.

Пограничники показали, как взяли в плен россиянина, которого бросили в Волчанске: видео

Напомним, в проекте "Хочу жить" показали фото нацгвардейца Романа Горилика, который провел в российском плену два года.

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