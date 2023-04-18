Пограничники показали уличные бои в Бахмуте и рассказали о новой тактике оккупантов (видео)

Украинские пограничники показали, как проходят уличные бои в Бахмуте и рассказали, что враг меняет тактику.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Россияне вместо завербованных узников ЧВК "Вагнера" начали бросать в бой профессиональных и опытных солдат.

"Иногда оккупантов и украинских защитников разделяют считанные метры. Никаких признаков "снарядного голода", о котором ранее заявляли в ЧВК "Вагнер", здесь не замечают", — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ продолжают оборонять Бахмут и "охотятся" на российскую авиацию.

Напомним, боевики "Вагнер" рассказали, как убили по меньшей мере 10 украинских детей.

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