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Пограничники показали уничтожение вражеской ДРГ на Сватовском направлении (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Пограничники показали уничтожение вражеской ДРГ на Сватовском направлении (видео)

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Вражеская ДРГ была обнаружена пограничниками во время проведения разведки.

Украинские воины на Сватовском направлении обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу вражеской армии, после чего артиллеристы ВСУ уничтожили пехотную группу противника.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, обнародовавшая соответствующее видео.

В сообщении указывается, что вражеская ДРГ была обнаружена пограничниками во время проведения разведки.

“Ведя воздушную разведку из дрона, охранники государственных рубежей обнаружили перемещение группы пехоты врага. Указанную информацию немедленно передали артиллеристам ВСУ, поразившим огнем захватчиков”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с момента начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 167 490 солдат армии Российской Федерации.

Кроме того, советник главнокомандующего ВСУ американский офицер Дэн Райс ранее заявлял, что потери России в войне против Украины ежемесячно составляют около 25 тыс. военных – и это только убиты. Количество раненых втрое больше.

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Дата публикации
Просмотры
462
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