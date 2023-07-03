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Пограничники показали видео точного удара по скоплению оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
841
Время на прочтение
1 мин
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Пограничники показали видео точного удара по скоплению оккупантов

Пограничники показали видео точного удара по скоплению окупантов. Фото: скриншот.

Аэроразведки ГНСУ и артиллеристы ВСУ продолжают уничтожать врага.

Украинские пограничники помогают выявлять и уничтожать российских окупантов на территории Украины.

Пресс-служба ГНСУ показала видео работы на фронте.

Солдаты армии РФ были уничтожены благодаря совместной работе аэроразведки ГНСУ и артиллеристов ВСУ.

"Безапелляционный приговор для рашистских приблуд от аэроразведки ГНСУ и артиллеристов ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки по Сумам 3 июля погиб один человек, еще 16 — получили ранения.

Безапелляционный приговор для оккупантов: пограничники показали точную работу по скоплению врага

Безапелляционный приговор для оккупантов: пограничники показали точную работу по скоплению врага

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Дата публикации
Просмотры
841
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