Пограничники показали видео точного удара по скоплению оккупантов

Аэроразведки ГНСУ и артиллеристы ВСУ продолжают уничтожать врага.
Украинские пограничники помогают выявлять и уничтожать российских окупантов на территории Украины.
Пресс-служба ГНСУ показала видео работы на фронте.
Солдаты армии РФ были уничтожены благодаря совместной работе аэроразведки ГНСУ и артиллеристов ВСУ.
"Безапелляционный приговор для рашистских приблуд от аэроразведки ГНСУ и артиллеристов ВСУ", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате атаки по Сумам 3 июля погиб один человек, еще 16 — получили ранения.
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