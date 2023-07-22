Пограничники Польши и стран Балтии соблазнительны для РФ: Подоляк — о "вагнеровцах" в Беларуси

Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" лучше соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины, отметил Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, что на самом деле будут делать "вагнеровцы" в Беларуси. Он заявил, что вылазки ДРГ на Киевщине дело неблагодарное, а Сувальский перешеек в приграничных Польше и странах Балтии соблазнителен для России, в том числе и в контексте давления на союзников для влияния на поддержку Украины.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Понятно, что наемники "вагнера" не смогут сидеть без работы в палаточных городках в Беларуси: для поддержания боеспособности им нужны регулярное участие в боевых действиях и сладкие финансовые потоки", — отметил он.

Подоляк добавил, что в этом вопросе пространство для маневров у предводителя ЧВК "вагнер" Пригожина невелика.

“Периодические вылазки ДРГ на севере Киевской области – дело неблагодарное: украинская граница надежно укреплена, целые туманны, а наши пограничники только рады расчехлить оружие. Другое дело – приграничные Польши и страны Балтии, в частности такой соблазнительный для России Сувальский перешеек”, — сообщил советник руководителя ОП.

"Гибридная агрессия России по отношению к НАТО с помощью "серых человечков" наилучшим образом соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины", — отметил он.

“Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается россией как слабость и является питательной силой для провокаций. Решение простое: безотлагательное предоставление Украине оружия для уничтожения врага на территории Украины сегодня буквально обеспечивает покой в Европе. Конечно, Восточная Европа это и так хорошо знает. Но чем дальше другие столицы расположены от России, тем чаще иногда приходится об этом напоминать”, — резюмировал Подоляк.

Напомним, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся ориентировочно 5 тысяч "вагнеровцев". Как отметили в Госпогранслужбе, ситуация по линии границы остается полностью контролируемой пограничными.

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