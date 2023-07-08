Пограничники "приземлили шахед" оккупантов в Одесской области — фото

Украинские пограничники уничтожили российский дрон в Одесской области.
В Одесской области украинские военные сбили российский беспилотник иранского производства "шахед".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Пограничники "приземлили" дрон, который заходил из акватории Черного моря.
"Бойцы услышали вражеский "мопед" и, применив все возможные способы поражения, заставили захлебнуться его собственным запасом взрывчатки и подавиться своими же щебнями", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на субботу, 8 июля, Россия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили пять дронов.
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