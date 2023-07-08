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Пограничники "приземлили шахед" оккупантов в Одесской области — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
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Пограничники "приземлили шахед" оккупантов в Одесской области — фото

Пограничники "приземлили шахед" окупантов в Одесской области. / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники уничтожили российский дрон в Одесской области.

В Одесской области украинские военные сбили российский беспилотник иранского производства "шахед".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники "приземлили" дрон, который заходил из акватории Черного моря.

Пограничники сбили дрон окупантов в Одесской области. / ©
Пограничники сбили дрон окупантов в Одесской области.

"Бойцы услышали вражеский "мопед" и, применив все возможные способы поражения, заставили захлебнуться его собственным запасом взрывчатки и подавиться своими же щебнями", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 8 июля, Россия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили пять дронов.

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Дата публикации
Просмотры
513
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