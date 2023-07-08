Пограничники "приземлили шахед" оккупантов в Одесской области — фото

В Одесской области украинские военные сбили российский беспилотник иранского производства "шахед".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники "приземлили" дрон, который заходил из акватории Черного моря.

Пограничники сбили дрон окупантов в Одесской области.

"Бойцы услышали вражеский "мопед" и, применив все возможные способы поражения, заставили захлебнуться его собственным запасом взрывчатки и подавиться своими же щебнями", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 8 июля, Россия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили пять дронов.

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