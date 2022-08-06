Пограничники рассказали, как укрепляется граница и об угрозе вторжения со стороны Беларуси

Подразделения Вооруженных сил Беларуси находятся на направлении киевской границы. Угроза со стороны Беларуси никуда не делась.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

"Существенных изменений не произошло. Конечно, подразделения Вооруженных сил Беларуси находятся на направлении киевской границы. Это то количество и характер их действий, которые были и до этого раньше. То есть нет ударной группировки на данный момент, которая могла бы совершить вторжение", – отметил он

По его словам, пограничники совместно с ВСУ постоянно отслеживают ситуацию.

Демченко также рассказал, что все сектора обороны делают все необходимое, чтобы укрепить направление границы с Беларусью.

Его укрепляют как по линии государственной границы, так и в пограничных, в частности, возводятся инженерно-фортификационные сооружения.

По словам Демченко, в случае, если враг попытается вторгнуться, то мы сможем им дать достойный отпор сразу на линии границы. ВСУ смогут вести боевые действия, если это потребуется.

Напомним, военный эксперт объяснил, могут ли войска Беларуси переместиться к границе Украины за одну ночь и напасть.

Читайте также: