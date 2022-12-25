Пограничники рассказали о ситуации вблизи Беларуси: "Пытаются показать, что к чему-то готовятся"

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации на белорусской границе.
Пока ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, а перемещения техники или войск по ту сторону не наблюдается.
Об этом рассказал 25 декабря в эфире телемарафона.
"Конечно, Беларусь усилила свою границу с нашей страной, и там об этом неоднократно отмечали. Они вроде бы видят там какую-то "угрозу" с нашей стороны", — сказал Демченко.
По его словам, те подразделения, которые были брошены в Беларуси на усиление границы, там так и остаются. Не меняется ни их количество, ни характер их действий. Однако Демченко добавил, что внимание Украины больше приковано к действиям в глубине территории Беларуси.
"Там проходят совместные учения подразделений Беларуси и России. Когда недавно Беларусь осуществляла внезапную проверку боеготовности своих подразделений. Ну и собственно так называемое их развертывание войск Союзного государства", — рассказал Демченко.
Спикер Госпогранслужбы обратил внимание на то, что в последнее время и Беларусь, и Россия нагнетают ситуацию вокруг Украины. Обе страны пытаются демонстрировать, что они к чему-то готовятся.
По словам Демченко, Лукашенко и Путин делают это для того, чтобы удерживать определенное количество украинских сил в этом направлении, чтобы Украина не переместила их на более важные территории, где ведутся бои.
"Украина, конечно, никогда не исключала того, что из Беларуси снова могут уйти войска или России. Ну и Россия давит на Беларусь, для того, чтобы она приобщилась к открытой войне против Украины", — отметил Демченко.
Он добавил, что Беларусь уже является участницей этой войны, поскольку предоставляет россиянам свою территорию и воздушное пространство для продолжения этого террора.
"Наша главная задача — быть готовыми. Мы понимаем все угрозы. На данный момент ударной группировки, которая была бы готова совершить вторжение, ее нет. Но наши силы максимально укрепляют границу с этой страной, чтобы мы могли дать отпор агрессору, если он придет с этого направления", — отметил Демченко.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на территории Беларуси сейчас нет ударной группировки, которая могла бы осуществить новое наступление на Украину.
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