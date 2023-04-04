Пограничники рассказали, сколько российских военных находится на территории Беларуси

Ударную группировку на границе с Украиной пока не фиксируют.

На полигонах Беларуси, которые Россия использует для обучения своих войск, в настоящее время находятся более четырех тысяч военных РФ.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть более четырех тысяч военнослужащих, и эти данные несколько ниже тех, что были раньше, ведь фактически российская армия сейчас использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, постоянно происходит ротация", – рассказал Демченко.

Он отметил, что после проведения учений российские военные перебрасывают обратно на территорию России. Причем украинские пограничники не фиксируют враждебную активность у украинской границы.

"К счастью, на территории Беларуси на данный момент нет той ударной группировки, которая была бы готова совершить вторжение на территорию Украины", — отметил Демченко.

Он добавил, что, несмотря на такую ситуацию, украинские военные продолжают строить новые укрепления вдоль границы Беларуси и России.

Напомним, ранее спикер пограничной службы Андрей Демченко рассказал, могут ли мужчины, нелегально пересекшие границу, получить статус беженца в странах Евросоюза.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Россия по сей день не может накопить достаточное количество ресурсов для широкомасштабного наступления с территории Беларуси.

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