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Пограничники рассказали, сколько времени будут иметь ВСУ для подготовки в случае вторжения из Беларуси

Пограничники рассказали, сколько времени будут иметь ВСУ для подготовки в случае вторжения из Беларуси

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3789
Время на прочтение
2 мин
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Пограничники рассказали, сколько времени будут иметь ВСУ для подготовки в случае вторжения из Беларуси

Скриншот с фото

В Госпогранслужбе рассказали, сколько времени будут иметь ВСУ для подготовки к вероятному наступлению со стороны Беларуси.

С момента формирования наступательной группировки в Беларуси до ее возможного вторжения в Украину пройдет не менее 2 недель, поэтому у украинских защитников будет время тщательно подготовиться к этому.

Об этом 25 января сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время противник не создал ни одну наступательную группировку на территории Беларуси, поэтому реальных угроз для Украины по этому направлению нет. В настоящее время в РБ находятся от 6 до 10 тысяч российских военных, участвующих в совместных учениях.

Дейнеко подчеркнул, что украинские военные отслеживают ситуацию в Беларуси и готовы к любому развитию событий. Так, в случае вероятного вторжения оккупантов со стороны РБ, ВСУ будут иметь по крайней мере 2 недели для подготовки.

"У нас будет как минимум 2 недели. Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя", — подчеркнул Дейнеко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что угроза повторного наступления со стороны Белоруссии может быть. Однако Украина удивится, если к новому нападению могут быть причастны белорусские военные.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что Киев якобы предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Мол, для того чтобы белорусские войска не двигались в Украину. Впрочем, детали такого предложения диктатор Беларуси не рассказал.

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Дата публикации
Просмотры
3789
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