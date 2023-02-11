Пограничники разбили группы вражеских штурмовиков под Бахмутом

Под Бахмутом в Донецкой области украинские пограничники разбили четыре группы российских штурмовиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"4 вражеских группы пытались незаметно приблизиться к украинским позициям. Передвижение оккупантов заметила аэроразведка ГНСУ, а пограничники-минометчики испепелили 2 группы пехоты. Захватчики отошли и попытались перегруппироваться для нового штурма. Однако наши защитники не дали коварному плану осуществиться", – говорится в сообщении.

Напомним, Бахмут остается главным направлением удара российских оккупантов на востоке Украины. В течение суток 10 февраля здесь произошло рекордное 54 боевых столкновения. Однако врагу до сих пор не удалось перерезать пути снабжения украинских защитников.

Защитник Бахмута, боец отдельного пехотного 204 батальона терробороны с позывным "Киянин" подчеркнул, что для победы в войне прежде всего, нужно выдержать анонсированное большое наступление России.

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