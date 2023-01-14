Пограничники разбили мотострелковое подразделение оккупантов в Луганской области (видео)

Украинские военные показали, как уничтожили мотострелковое подразделение оккупантов в Луганской области. Во время удара удалось уничтожить вражеские БМП, личный состав и застройки, где базировались оккупанты.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"В ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам", — говорится в сообщении.

Те, в свою очередь, отработали по врагу пушечным огнем и артиллерией.

"Были уничтожены вражеские БМП, личный состав и застройки рашистов", — добавили военные.

Потери россиян

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 530 российских военных. Россия, с самого начала полномасштабной войны, потеряла уже около 114 660 тыс. солдат.

В Силах спецопераций ВСУ показали уникальное видео с окрестностей Бахмута с захватом позиций российских войск и уничтожением врага – было уничтожено 13 оккупантов, 5 – попали в плен.

ВСУ 12 января " приземлили" российский штурмовик Су-25, а также вражеский беспилотник.

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