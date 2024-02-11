Пограничники, рискуя жизнью, сорвали российский флаг при отражении штурма (видео)

Пркиордонники, отличившиеся своим поступком, награждены военным командованием.
На Донецком направлении два пограничника во время отражения штурма окупантов обнаружили "триколор", которым захватчики заметили якобы их территорию, и сорвали его.
Об этом сообщает прессслужба ГНСУ, опубликовавшая видеоподтверждение.
"Наши бойцы, рискуя жизнью, достали вражескую тряпку из неустановленного для нее места и выбросили. Двое военнослужащих ГНСУ, отличившиеся своим поступком, награждены военным командованием", — говорится в сообщении пограничников.
Когда это произошло и о каком именно населенном пункте идет речь – в ГПСУ не раскрыли.
Напомним, по наблюдениям немецкого корреспондента, побывавшего на фронте под Бахмутом, Украина оказалась в тяжелом военном кризисе.
Ведущие новости сегодня:
- Когда закончится война и победит ли Украина: прогнозы карпатских мольфаров
- Нововведение в ВСУ: главком Сырский, 500 тысяч новобранцев и закон о мобилизации
- В Украине резко увеличилось количество заболевших гриппом: медики предупредили об опасных симптомах