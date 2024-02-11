Пограничники, рискуя жизнью, сорвали российский флаг при отражении штурма (видео)

На Донецком направлении два пограничника во время отражения штурма окупантов обнаружили "триколор", которым захватчики заметили якобы их территорию, и сорвали его.

Об этом сообщает прессслужба ГНСУ, опубликовавшая видеоподтверждение.

Также читайте У Путина сделали новое громкое заявление по переговорам с Украиной

"Наши бойцы, рискуя жизнью, достали вражескую тряпку из неустановленного для нее места и выбросили. Двое военнослужащих ГНСУ, отличившиеся своим поступком, награждены военным командованием", — говорится в сообщении пограничников.

Когда это произошло и о каком именно населенном пункте идет речь – в ГПСУ не раскрыли.

Пограничники, рискуя жизнью, сорвали российский флаг во время отражения штурма

Напомним, по наблюдениям немецкого корреспондента, побывавшего на фронте под Бахмутом, Украина оказалась в тяжелом военном кризисе.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.