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Пограничники с артиллеристами "минусовали" еще одну вражескую ПВО на Харьковщине (видео)

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Пограничники с артиллеристами "минусовали" еще одну вражескую ПВО на Харьковщине (видео)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

ВСУ продолжают защищать Украину и уничтожать российскую технику и захватчиков.

В Харьковской области пограничники с артиллеристами уничтожили еще одну систему противовоздушной обороны ( ПВО ) российских захватчиков.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, во время проведения аэроразведки с использованием БПЛА пограничники обнаружили враждебное средство ПВО. Информацию и координаты цели бойцы Госпогранслужбы сразу передали артиллерийскому подразделению ВСУ. По предоставленным координатам артиллеристам было нанесено огневое поражение, результатом которого стало уничтожение техники противника.

Напомним, украинские бойцы уничтожили дорогой российский беспилотник комплекса "Элерон-3СВ" – видео.

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