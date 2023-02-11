Пограничники сбили российский штурмовик, бомбивший Бахмут: видео

На этой неделе пограничники сбили уже второй российский самолет.
Украинские пограничники в субботу, 11 февраля, сбили российский штурмовик Су-25, бомбивший Бахмут Донецкой области.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
"Воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели. В течение недели это уже второй подтвержденный реактивник", – говорится в сообщении.
Напомним, 3 февраля военные Нацгвардии "приземлили" очередной вражеский самолет. Российский штурмовик Су-25 был уничтожен в районе Бахмута.
Читайте также:
- ВСУ через несколько часов сбили два самолета Су-25, вертолет Ка-52, ракеты и беспилотник, атаковавшие Украину
- ВСУ через несколько часов сбили российский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10"
- ВСУ сбили российский штурмовик Су-25