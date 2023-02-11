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Пограничники сбили российский штурмовик, бомбивший Бахмут: видео

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2315
Время на прочтение
1 мин
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Пограничники сбили российский штурмовик, бомбивший Бахмут: видео

На этой неделе пограничники сбили уже второй российский самолет.

Украинские пограничники в субботу, 11 февраля, сбили российский штурмовик Су-25, бомбивший Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели. В течение недели это уже второй подтвержденный реактивник", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля военные Нацгвардии "приземлили" очередной вражеский самолет. Российский штурмовик Су-25 был уничтожен в районе Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
2315
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