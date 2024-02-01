Пограничники схватили в плен трех оккупантов на Луганщине: что о них известно (фото)

Два захватчика попали в плен во время штурма украинских позиций. А третий пытался скрыться, но в поисках безопасного места попался пограничникам.

Украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" взяли в плен трех российских оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Пограничники взяли в плен российского мобилизованного бойца из Рязани, контрактника – командира отделения из Пскова и чеченца из Грозного, несколько месяцев назад подписавшего годовой контракт для заработка.

Двое оккупантов попали в плен во время штурма позиций пограничников на Луганщине.

"Их было 7-8 человек. Сдался один, сказал, что есть друг, который тоже вышел через некоторое время. Оказали им медицинскую помощь, дали воды и передали дальше. А четверо где-то там пока "крутятся". Еды нет, и рано или поздно ли они либо замерзнут, либо сами сдадутся", – рассказал боец на псевдо "Удав".

В ГПСУ добавили, что чеченец пытался спрятаться, но в поисках безопасного укрытия попал в руки пограничников.

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Пограничники взяли в плен российских оккупантов в Луганской области/Фото: ГПСУ

Пограничники взяли в плен российских оккупантов в Луганской области/Фото: ГПСУ

Пограничники взяли в плен российских оккупантов в Луганской области/Фото: ГПСУ

К слову, потери РФ в войне против Украины в живой силе на 1 февраля составляют 386 230 бойцов убитыми и ранеными. Так, только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 1000 оккупантов.

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