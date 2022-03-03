Пограничники совместно с ВСУ вышли на линию госграницы в Сумской области – СНБО

Пограничники совместно с ВСУ вышли на линию госграницы в Сумской области – СНБО

Военные отлично выполняют поставленную задачу, подчеркнул Данилов.

Пограничники совместно с подразделениями ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области", — подчеркнул Данилов.

Восьмой день героического национального сопротивления! Начнем с новости-молнии! 2022 год… На седьмой день войны с агрессивной... Опубликовано Алексей Даниловым Четверг, 3 марта 2022 г.

По его словам, военнослужащие ГНСУ отлично выполняют задачи по "беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины".