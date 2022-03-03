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Пограничники совместно с ВСУ вышли на линию госграницы в Сумской области – СНБО

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Пограничники совместно с ВСУ вышли на линию госграницы в Сумской области – СНБО

Военные отлично выполняют поставленную задачу, подчеркнул Данилов.

Пограничники совместно с подразделениями ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области", — подчеркнул Данилов.

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Опубликовано Алексей Даниловым Четверг, 3 марта 2022 г.

По его словам, военнослужащие ГНСУ отлично выполняют задачи по "беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины".

 

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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