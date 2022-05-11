Пограничники уничтожили 30 российских оккупантов и двоих взяли в плен в Харьковской области

Пограничники уничтожили 30 российских оккупантов и двоих взяли в плен в Харьковской области

В Харьковской области во время контрнаступления украинские пограничники уничтожили 30 российских военных, еще два оккупанта были взяты в плен.

Пленные заявили, что являются жителями Красного Луча, и при этом убедительно указывали, что они из Луганской области.

Об этом сообщили в ГПСУ 11 мая.

В ведомстве напомнили, что накануне Силы обороны Украины освободили от оккупантов пять населенных пунктов Харьковской области, откуда российские войска из минометов и ствольной артиллерии обстреливали жилые массивы областного центра.

В этих боях сводный отряд пограничников нанес оккупантам урон не только в живой силе, но и в бронетехнике.

Напомним, по данным Генштаба по состоянию на утро 11 мая, российские войска стянули несколько своих подразделений в Харьковскую область, чтобы не дать ВСУ продвигаться к границе с РФ.

В то же время контрнаступление ВСУ севернее Харькова продолжает успешно оттеснять оккупантов к российско-украинской границе.

Заместитель министра обороны Анна Маляр об актуальной ситуации на фронте и ее рабочих обязанностях

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