Пограничники уничтожили блиндаж с личным составом оккупантов в Донецкой области (видео)

В Донецкой области пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными, сбросив на него несколько мин.



Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На днях в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российских войск и их укрепление. Огневую задачу на уничтожение противника определили минометному подразделению пограничников", — говорится в сообщении.

На позиции оккупантов военные отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин. Четким огнем уничтожен вражеский блиндаж вместе с личным составом, укрывавшимся в нем от минометных обстрелов.

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