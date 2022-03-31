Пограничники уничтожили колонну российских оккупантов, которые хотели атаковать ВСУ (фото)

За период полномасштабной войны российские войска атаковали это пограничное подразделение почти 40 раз.

Бойцы украинского пограничного подразделения в районе Марьинки 30 марта сорвали враждебную попытку скрытой атаки. Пограничники обнаружили российскую пехоту, скрыто продвигавшуюся в направлении позиции ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ 31 марта.

"Военнослужащие Госпогранслужбы гостеприимно угостили захватчиков огнем из автоматических гранатометов и пулеметов. После этого враг залег – навечно", – говорится в сообщении.

Там отметили, что за период полномасштабного вторжения России ее войска атаковали упомянутое пограничное подразделение почти 40 раз – артиллерией, минометами, пехотой, танками и авиацией.

"Пограничники вместе с собратьями из других составляющих сил обороны Украины мужественно держат свои позиции и наносят противнику значительные потери в живой силе, бронетехнике, а на днях даже сумели сбить беспилотник рашистов", — сообщили в ГПСУ.

❗️Пограничники накрыли огнем врага, который воровался к позициям наших собратьев ▪️Вчера вечером бойцы пограничного... Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Четверг, 31 марта 2022 г.

Напомним, СБУ ликвидировала сеть российских агентов и банду, нападавшую на бойцов терробороны.

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