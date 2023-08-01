Пограничники уничтожили минометную позицию россиян на Лиманском направлении: эпичный момент попал на видео

Бойцы Государственной пограничной службы уничтожили минометную позицию российских окупантов на Лиманском направлении.

Видео эпичного момента показали в ГНСУ.

"На Лиманском направлении у оккупантов "пригорает". Операторы БпЛА пограничников обнаружили минометную позицию противника, которая донимала наших защитников. За считанные минуты по ней метко отработала арта Десантно-штурмовых войск. Миномет уничтожен", — подписали кадры пограничники.

Пограничники уничтожили минометную позицию россиян на Лиманском направлении: видео

Напомним, раньше командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как украинские военные обнаружили российскую технику из комплекса "Бук" и за пять минут уничтожили ее.

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