Пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов в Донецкой области

На позициях также ликвидировали двух российских захватчиков.

Украинские пограничники-минометчики уничтожили наблюдательный пункт россиян в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГпСУ.

"Воины одной из бригад ВСУ разведали расположение наблюдательного пункта оккупантов. Пограничная боевая группа со 120-мм минометами получила приказ огневого поражения врага. Минометным огнем была уничтожена позиция и 2-х оккупантов", — говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, по состоянию на 26 ноября, потери России в войне приближаются к 86 тысячам, ВСУ за сутки ликвидировали еще 560 оккупантов.

Российские оккупационные войска несут большие потери в Луганской области. Больницы заполнены ранеными военными, а морги погибшими.

Россияне перегруппировываются с целью усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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