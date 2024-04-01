Пограничники установили флаг Украины практически над позициями российских окупантов: видео

Недалеко от Бахмута, между Курдюмовкой и Озоряновкой, 1 апреля аэроразведчики Госпогранслужбы установили украинский флаг, практически над позициями российских оккупантов.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и обнародовала соответствующее видео.

"Итак, враг еще не пробудился, а уже потерял контроль, ведь здесь сейчас развевается Украинский Флаг", — говорится в сообщении под видео.

Флаг установили пограничники подразделения "Феникс" бригады гвардии наступления "Помста" с помощью беспилотника.

Напомним, Зеленский шокировал украинцев неутешительным прогнозом о ходе войны.

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