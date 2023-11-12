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Пограничники установили флаг Украины в серой зоне: в ГНСУ ответили, под чьим контролем Тополи

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Пограничники установили флаг Украины в серой зоне: в ГНСУ ответили, под чьим контролем Тополи

Флаг Украины / Фото: pixabay.com

Пограничники напомнили оккупантам, что это – украинская земля.

Украина контролирует поселок Тополи в Харьковской области, где накануне пограничники подняли флаг.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В то же время, по его словам, украинские военные там постоянно не находятся, поскольку населённый пункт расположен на границе с РФ и на линии боевых действий.

"Противник был отвергнут на этом участке, но ситуация остается там непростой. Населенный пункт находится и у границы с Россией, и на направлении линии боевых действий. Постоянное пребывание украинских защитников там достаточно затруднено. Наши ребята постоянно контролируют это направление, чтобы враг там не мог" закрепиться", — объяснил он.

Тополя Харьковской области на карте. ФОТО: Deepstate / ©
Тополя Харьковской области на карте. ФОТО: Deepstate

Напомним, 11 ноября появилось видео, как пограничники подняли находящийся в серой зоне сине-желтый флаг в населенном пункте Тополи на Харьковщине.

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Дата публикации
Просмотры
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