Пограничники устроили российским штурмовикам минную "вечерку" в Бахмуте (видео)

Российские оккупанты пытаются продвигаться в Бахмуте, но украинские воины дают им отпор.
Украинские военные обнаружили позиции российских захватчиков в Бахмуте и атаковали их с помощью мин.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
В сообщении указывается, что украинские военные устроили захватчикам "минную вечеринку".
На опубликованном видео можно увидеть, как российские оккупанты пытаются продвигаться в Бахмуте. Украинские воины дали отпор российским захватчикам и записали это на видео.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются беспрецедентные кровавые бои в городской застройке. Оккупационные войска армии Российской Федерации не оставляют попыток полностью захватить город.
Кроме того, мы ранее информировали, что продвижение российских войск в Бахмуте очень медленное, оккупантам приходится платить собственной кровью за каждую улицу и дом.
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