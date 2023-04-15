Пограничники устроили российским штурмовикам минную "вечерку" в Бахмуте (видео)

Российские оккупанты пытаются продвигаться в Бахмуте, но украинские воины дают им отпор.

Украинские военные обнаружили позиции российских захватчиков в Бахмуте и атаковали их с помощью мин.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В сообщении указывается, что украинские военные устроили захватчикам "минную вечеринку".

На опубликованном видео можно увидеть, как российские оккупанты пытаются продвигаться в Бахмуте. Украинские воины дали отпор российским захватчикам и записали это на видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются беспрецедентные кровавые бои в городской застройке. Оккупационные войска армии Российской Федерации не оставляют попыток полностью захватить город.

Кроме того, мы ранее информировали, что продвижение российских войск в Бахмуте очень медленное, оккупантам приходится платить собственной кровью за каждую улицу и дом.

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