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Пограничники в Бахмуте захватили опорный пункт: оккупанты попытались штурмовать и поплатились

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1343
Время на прочтение
1 мин
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Пограничники в Бахмуте захватили опорный пункт: оккупанты попытались штурмовать и поплатились

Фото: Госпогранслужба Украины

Пограничники ликвидировали 18 оккупантов.

Украинские пограничники в Бахмуте Донецкой области захватили российский опорный пункт. оккупанты пошли на штурм утраченных позиций и поплатились.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию и бесполезно. Оккупанты отброшены. В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 — ранили", — сообщили украинские пограничники.

© Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Ситуация в Бахмуте

Бахмут остается одним из сложнейших направлений на линии фронта. Украинский город россияне практически полностью уничтожили из-за постоянных обстрелов.

Россияне и ППК "Вагнера" постоянно штурмуют позиции Сил обороны, пытаясь ворваться в Бахмут, однако Силы обороны им смело противостоят.

По данным Министерства обороны Украины, самая сложная ситуация наблюдается в Соледаре, что возле Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
1343
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