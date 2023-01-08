Пограничники в Бахмуте захватили опорный пункт: оккупанты попытались штурмовать и поплатились

Украинские пограничники в Бахмуте Донецкой области захватили российский опорный пункт. оккупанты пошли на штурм утраченных позиций и поплатились.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию и бесполезно. Оккупанты отброшены. В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 — ранили", — сообщили украинские пограничники.

Фото: Госпогранслужба Украины

Ситуация в Бахмуте

Бахмут остается одним из сложнейших направлений на линии фронта. Украинский город россияне практически полностью уничтожили из-за постоянных обстрелов.

Россияне и ППК "Вагнера" постоянно штурмуют позиции Сил обороны, пытаясь ворваться в Бахмут, однако Силы обороны им смело противостоят.

По данным Министерства обороны Украины, самая сложная ситуация наблюдается в Соледаре, что возле Бахмута.

Читайте также: