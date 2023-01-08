Пограничники в Бахмуте захватили опорный пункт: оккупанты попытались штурмовать и поплатились

Пограничники ликвидировали 18 оккупантов.
Украинские пограничники в Бахмуте Донецкой области захватили российский опорный пункт. оккупанты пошли на штурм утраченных позиций и поплатились.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию и бесполезно. Оккупанты отброшены. В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 — ранили", — сообщили украинские пограничники.
Ситуация в Бахмуте
Бахмут остается одним из сложнейших направлений на линии фронта. Украинский город россияне практически полностью уничтожили из-за постоянных обстрелов.
Россияне и ППК "Вагнера" постоянно штурмуют позиции Сил обороны, пытаясь ворваться в Бахмут, однако Силы обороны им смело противостоят.
По данным Министерства обороны Украины, самая сложная ситуация наблюдается в Соледаре, что возле Бахмута.
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